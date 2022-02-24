На Украине не осталось американских дипломатов, поскольку часть из них уже эвакуировали, и никто не захотел возвращаться в страну. Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает РБК.

После того, как началась военная операция, дипломаты из США не вернулись в страну, сообщил источник телеканала. Они не планируют делать это в ближайшее время.

14 февраля США уже перевели посольство на Украине из Киева во Львов. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой переезд некоторых посольств и дипломатов из Киева на Западную Украину.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято после обращений глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с просьбой оказать военную помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).