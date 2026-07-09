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09:03, 9 июля 2026Мир

Трамп назвал влияющие на численность войск США в Европе факторы

Трамп: Уровень присутствия войск США в Европе будет зависеть от Гренландии и Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об уровне присутствия американских войск в Европе будет зависеть от того, как союзники Вашингтона отреагируют на его обеспокоенность в вопросах Гренландии и войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я еще не принял окончательного решения... Многое будет зависеть от Гренландии. Многое зависит от Ирана», — сказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон после саммита НАТО в Анкаре.

Во время саммита НАТО в Анкаре Трамп заявил о недовольстве действиями союзников по альянсу их позиции по Гренландии и отказа помогать американской стороне в конфликте с Ираном. Отдельно он выступил с критикой в адрес Испании, заявив, что Вашингтон больше не хочет вести с Мадридом торговые отношения. По словам Трампа, Испания плохо относится к союзникам по НАТО, в том числе к генсеку альянса Марку Рютте.

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