Российский губернатор предложил жителям обстрелянного ВСУ поселка эвакуироваться

Глава Курской области Старовойт предложил жителям Теткино эвакуироваться после обстрела

Жителям обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области предложена эвакуация. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам Старовойта, власти региона готовы помочь жителям поселка с эвакуацией и размещением.

«Всем, кто пожелает временно покинуть поселок, поможем с размещением в комфортных условиях. Некоторые жильцы пострадавших при обстреле домов уже дали согласие», — рассказал губернатор.

Ранее Старовойт сообщал, что погранпункт в Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Украины. По предварительным данным, жертв нет.

Попытки обстрела российской территории предпринимаются после начала спецоперации на Украине. Атакам подвергались приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей.

В части приграничных российских регионов до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности. Кроме Белгородской и Курской областей, к ним относятся три городских округа и два района Крыма, а также два района Воронежской области — Россошанский и Кантемировский.