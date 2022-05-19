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Германия пообещала не способствовать вовлечению НАТО в конфликт на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Берлин не будет делать шагов, вовлекающих НАТО в конфликт на Украине

Фото: Patrick Pleul / globallookpress.com

Берлин не будет делать шагов, которые могут вовлечь НАТО в текущий конфликт на Украине. Не способствовать расширению зоны боевых действий пообещал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам главы кабмина, немецкая сторона не будет совершать одиночных шагов. «Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной войны», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых было заявлено о необходимости вывода российских войск с территории республики. Этот шаг назвали условием для дипломатического решения конфликта.

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Виктория Кондратьева
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