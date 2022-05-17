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Зеленский и Шольц назвали условия для урегулирования конфликта на Украине

Зеленский и Шольц назвали условием урегулирования конфликта на Украине вывод войск России

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры, в ходе которых заявили о необходимости вывода российских войск с территории республики для дипломатического решения конфликта. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По словам Хебештрайта, Зеленский и Шольц вновь провели переговоры, обсудив гуманитарную и военную обстановку. Лидеры назвали условия для мирного урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Это, считают они, возможно только при условии завершения боевых действий со стороны России и вывода российских войск.

До этого Шольц и Зеленский созванивались 11 мая. Лидеры обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом, а также возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны Берлина.

При этом отношения между канцлером ФРГ и президентом Украины в последние дни были напряженными: 3 мая Шольц заявил, что отказывается посетить Киев из-за нежелания Зеленского принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Позже Зеленский призвал Шольца посетить украинскую столицу 9 мая, что в Берлине назвали беспрецедентной провокацией.

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Алевтина Запольская
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