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Зеленский обсудил с Шольцем ход переговоров между Россией и Украиной

Президент Украины Зеленский и канцлер ФРГ Шольц обсудили переговоры между Москвой и Киевом

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главы государств обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом, рассказал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

«Канцлер выслушал информацию об актуальном состоянии и о ходе переговорного процесса между Украиной и Россией для окончания войны. Канцлер подчеркнул, что от России по-прежнему требуется немедленное прекращение военных действий, вывод войск из Украины и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины», — заявил он.

Хебештрайт добавил, что, помимо прочего, Зеленский и Шольц обсудили возможности дальнейшей поддержки Киева со стороны Берлина, а также договорились поддерживать тесный контакт.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США готовы принять участие в восстановлении Украины после завершения российской специальной операции. По его словам, «когда появится возможность помочь» после военных действий, США будут готовы к этому.

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Марина Совина
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