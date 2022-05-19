Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российская модель появилась на Каннском фестивале в прозрачном платье

Модель Саша Лусс появилась на Каннском фестивале в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: IMAGO / Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Российская модель Саша Лусс предстала перед папарацци на красной дорожке в Каннах в прозрачном платье. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 29-летняя манекенщица появилась на показе фильма «Топ Ган: Мэверик», который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов во Франции в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Знаменитость выбрала для выхода в свет платье-сетку, поверх которого надела белый удлиненный пиджак, оставив его расстегнутым. Модель предпочла отказаться от бюстгальтера, прикрывая при этом обнаженный бюст жакетом.

Кроме того, Лусс дополнила образ черными босоножками на высоких каблуках, а также уложила волосы в высокий пышный хвост и нанесла на лицо нюдовый макияж.

Ранее в мае британская модель Мисти Хит приняла участие в показе итальянского модного дома Gucci в откровенном образе. 19-летняя дочь солистки группы Texas Шарлин Спитери прошлась по подиуму без нижнего белья в комбинезоне из прозрачной ткани и накидке со стразами, которая прикрывала ее обнаженную грудь

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о задержании замкомандира «Айдара»
Переданные Украине польские танки заметили в Харьковской области
На солиста ДДТ составили протокол после концерта в Уфе
Во время ремонта мужчина нашел под половицами монету за почти миллион рублей
В российскую соцсеть внедрили умный алгоритм
Россия решила выслать пять португальских дипломатов
В Подмосковье мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
Ископаемый зуб древней девочки дал разгадку о предках современного человека
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.