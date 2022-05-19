Российская модель появилась на Каннском фестивале в прозрачном платье

Модель Саша Лусс появилась на Каннском фестивале в прозрачном платье без бюстгальтера

Российская модель Саша Лусс предстала перед папарацци на красной дорожке в Каннах в прозрачном платье. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 29-летняя манекенщица появилась на показе фильма «Топ Ган: Мэверик», который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов во Франции в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Знаменитость выбрала для выхода в свет платье-сетку, поверх которого надела белый удлиненный пиджак, оставив его расстегнутым. Модель предпочла отказаться от бюстгальтера, прикрывая при этом обнаженный бюст жакетом.

Кроме того, Лусс дополнила образ черными босоножками на высоких каблуках, а также уложила волосы в высокий пышный хвост и нанесла на лицо нюдовый макияж.

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