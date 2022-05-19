Участник поднятия российского флага в 1991 году оценил идею его замены

Экс-министр, участник поднятия флага в 1991 году Ярошенко выступил против замены флага РФ

Идея заменить российский государственный флаг на Знамя Победы является чистой воды пиар-акцией. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший министр внешних экономических связей СССР и один из сторонников первого президента России Бориса Ельцина Виктор Ярошенко, который в 1991 году был одним из инициаторов и участников смены советского флага на триколор над зданием Верховного Совета.

Ранее заменить триколор на Знамя Победы предложил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Парламентарий объяснил, что расценивает его как актуальный символ «возрождающейся супердержавы».

Ярошенко в ответ на это сказал, что вернуться в прошлое нельзя.

«Нельзя вступить два раза в одну и ту же воду. [Советский флаг] — это своего рода рудимент СССР. Болит то, чего больше не существует», — подчеркнул политик. Свое мнение он подкрепил словами презента Владимира Путина, заявившего, что у тех, кто не сожалеет о распаде СССР, нет сердца, а у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, нет головы.

Та символика, те песни, те гимны — достояние истории, но сегодня ими пользоваться нельзя Виктор Ярошенко

Ярошенко считает, что за тысячелетнюю историю России у нее было много побед, и победа над нацистской Германией — одна из них. Он отметил, что его отец сам прошел Сталинград и Курск, дошел от Москвы до Кенигсберга (Калининград) и получил 11 ранений, поэтому тема Победы для него «не пустой звук». Но Ярошенко подчеркнул, что нельзя подменять государственный флаг под конъюнктуру или какое-то событие.

«Я изучаю историю и геральдику и понимаю, что она не должна служить сиюминутной политике. Государственный флаг — основа, столп государственности. А победы — это очень важные, но все-таки моменты и эпизоды нашей истории. Петровский триколор вернулся на века», — подытожил Ярошенко.

С идеей о смене флага на триколор Ярошенко выступил в октябре 1990 года на заседании президиума Совмина РСФСР. Предложение было принято, его внесли в протокол и позже для его рассмотрения была создана специальная комиссия. Комиссия одобрила инициативу Ярошенко, а 22 августа за нее проголосовали депутаты Верховного Совета. Триколор, до этого хранившийся в кабинете министра, был поднят над зданием Дома Советов во время митинга Бориса Ельцина после его победы над заговорщиками ГКЧП в 1991 году.