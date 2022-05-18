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В Госдуме предложили изменить государственный флаг России

Депутат ГД Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить государственный флаг России и новым признать Знамя Победы, передает РИА Новости.

«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе», — подчеркнул парламентарий.

Шеремет добавил, что именно под этим знаменем сражались деды в годы Великой Отечественной войне и под ним российская армия «противостоит неонацистам».

Депутат указал, что гордится триколором России, но в данный момент расценивает Знамя Победы как актуальный символ «возрождающейся супердержавы».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на использование Знамени Победы российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что этот символ для всех поколений России является святыней.

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Марина Совина
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