Тимошенко объяснила возвращение своей косы после начала конфликта на Украине

Юлия Тимошенко объяснила возвращение косы тем, что распущенные волосы «мешают в бою»

Депутат Верховной Рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призналась, что после начала конфликта на Украине ее жизнь разделилась на две части и полностью перезагрузилась, как и у многих ее сограждан. Об этом она рассказала в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Корреспондент газеты также поинтересовался у нардепа, почему она решила вернуться к своей «фирменной» прическе — снова заплела косу и обернула ее вокруг головы. «Потому что распущенные волосы мешают в бою», — объяснила она.

Тимошенко сообщила, что с конца февраля постоянно перемещалась по Украине, в том числе побывала в Киеве и многих горячих точках, а затем прибыла в Польшу, чтобы помогать беженцам. Она особо отметила помощь и доброжелательность местных жителей — по ее словам, у Украины в настоящее время «нет больших друзей, чем поляки».

«Хочу поблагодарить польские власти и польский народ за то, что они не исповедуют двойных стандартов, не ищут пути перехода между добром и злом. Вы стояли рядом с нами, поддерживая нас гуманитарно, политически, дипломатически и в военном отношении», — заявила парламентарий.

В заключение руководитель «Батькивщины» назвала Польшу главным послом Украины и защитником, а также главным голосом украинцев в Евросоюзе. На ее взгляд, без Варшавы Киев не смог бы «объединить Европу и весь свободный мир».

Знаменитая коса-«бублик» стала неотъемлемой частью образа Тимошенко с 2000-х годов. Поначалу политик экспериментировала с цветом волос и отдельными элементами прически — даже носила челку, однако в конце концов выбрала уже привычный аудитории внешний вид и лишь изредка появлялась на публике, к примеру, с пучком или конским хвостом. После отбывания наказания по делу об убийстве украинского олигарха Евгения Щербаня Тимошенко практически полностью отказалась от прежнего образа — объясняла, что в какой-то момент приняла решение быть более женственной, — и с заплетенными в косу волосами ее замечали крайне редко.