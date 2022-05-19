Тимошенко объяснила возвращение своей косы после начала конфликта на Украине
Депутат Верховной Рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призналась, что после начала конфликта на Украине ее жизнь разделилась на две части и полностью перезагрузилась, как и у многих ее сограждан. Об этом она рассказала в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
Корреспондент газеты также поинтересовался у нардепа, почему она решила вернуться к своей «фирменной» прическе — снова заплела косу и обернула ее вокруг головы. «Потому что распущенные волосы мешают в бою», — объяснила она.
Тимошенко сообщила, что с конца февраля постоянно перемещалась по Украине, в том числе побывала в Киеве и многих горячих точках, а затем прибыла в Польшу, чтобы помогать беженцам. Она особо отметила помощь и доброжелательность местных жителей — по ее словам, у Украины в настоящее время «нет больших друзей, чем поляки».
«Хочу поблагодарить польские власти и польский народ за то, что они не исповедуют двойных стандартов, не ищут пути перехода между добром и злом. Вы стояли рядом с нами, поддерживая нас гуманитарно, политически, дипломатически и в военном отношении», — заявила парламентарий.
В заключение руководитель «Батькивщины» назвала Польшу главным послом Украины и защитником, а также главным голосом украинцев в Евросоюзе. На ее взгляд, без Варшавы Киев не смог бы «объединить Европу и весь свободный мир».
Знаменитая коса-«бублик» стала неотъемлемой частью образа Тимошенко с 2000-х годов. Поначалу политик экспериментировала с цветом волос и отдельными элементами прически — даже носила челку, однако в конце концов выбрала уже привычный аудитории внешний вид и лишь изредка появлялась на публике, к примеру, с пучком или конским хвостом. После отбывания наказания по делу об убийстве украинского олигарха Евгения Щербаня Тимошенко практически полностью отказалась от прежнего образа — объясняла, что в какой-то момент приняла решение быть более женственной, — и с заплетенными в косу волосами ее замечали крайне редко.