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Мужчина набросился с ножом на шедшего мимо российского школьника

В Выборге полиция задержала мужчину, ударившего школьника ножом в горло

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Выборге полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который на улице набросился с ножом на 14-летнего школьника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мальчик гулял по городу, когда на него напал шедший мимо агрессивный мужчина и ударил ножом в горло.

Подростка доставили в больницу с открытой раной шеи в состоянии средней тяжести. Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее россиянин был судим за порчу имущества и незаконное приобретение наркотических, психотропных веществ или их аналогов.

Решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пьяный россиянин на автомобиле въехал в забор и с тапками напал на морпехов, которые стали свидетелями ДТП. Получив отпор от военнослужащих, мужчина попытался сбежать, но местные жители преградили ему путь и дождались приезда полицейских.

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Мария Рубникович
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