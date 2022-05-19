Сергей Лазарев купил квартиру в Москве в ипотеку

Сергей Лазарев купил в ипотеку квартиру в Москве за 35 миллионов рублей

Российский поп-певец Сергей Лазарев приобрел недвижимость в ипотеку. Артист купил квартиру в московском районе Кунцево, где родился и вырос, сообщает Super.

Лазарев сделал покупку 9 марта 2022 года. Квартира находится в жилом комплексе бизнес-класса 2008 года постройки, ее площадь составляет 110 квадратных метров. Объект обошелся певцу в 35 миллионов рублей.

Помимо новой квартиры в Кунцево, Лазарев владеет особняком в коттеджном поселке «Павлово» на Новорижском шоссе. Трехэтажный дом площадью 470 квадратных метров располагается на участке площадью 22 сотки. Артист купил его в конце 2018 года, на данный момент недвижимость оценивается в 120 миллионов рублей.

В марте Лазарев рассказал, что в течение нескольких лет выплачивает ипотеку на дом. Он отметил, что многие артисты не могут позволить себе отдать внушительную сумму за жилье сразу, поэтому оформляют кредиты. По словам исполнителя, большая часть его доходов идет на запись песен, съемки клипов и зарплату творческому коллективу.