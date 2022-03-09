Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев рассказал о том, что в течение многих лет выплачивает ипотеку на дом. Он поделился подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Во время разговора Лазарев рассказал о больших тратах на запись песен и съемки клипов, а также на зарплаты коллективу. По его словам, несмотря на заработки, артисты не могут позволить себе отдать за жилье сразу всю сумму и оформляют кредиты.

«Я выплачиваю ипотеку уже много лет. Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса. Поэтому взять и сразу выложить за дом большую сумму невозможно — отсюда и ипотека», — заявил певец.

В апреле 2021 года на стоимость жилья в Москве пожаловалась актриса из сериалов «Интерны» Светлана Пермякова. Ей пришлось оформлять в ипотеку трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. Актриса выразила надежду, что своевременно выплатит кредит.