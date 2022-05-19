Пятилетняя россиянка упала лицом на мангал без присмотра родителей

В Ленобласти пятилетняя девочка упала лицом на мангал и получила серьезные ожоги

В Ленобласти пятилетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, упала лицом на мангал и получила серьезные ожоги. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала пояснил, что россиянка получила травмы, находясь на даче. У пострадавшего ребенка медики диагностировали двухпроцентный ожог лица и кистей.

Девочку поместили в ожоговое отделение. Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее двухлетняя девочка обварилась кипятком и получила серьезные ожоги в Санкт-Петербурге.

Все произошло в Адмиралтейском районе города. Родители оставили на плите кастрюлю с кипятком и отлучились. После этого девочка потянулась к кастрюле и опрокинула ее на себя.