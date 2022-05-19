В российском зоопарке показали брачные игры медведей

В Калининградском зоопарке брачные игры медведей показали на видео

Брачные игры медведей в Калининградском зоопарке сняли на видео. Соответствующий ролик российский зоосад показал на своей странице во «ВКонтакте».

Как рассказали специалисты, на кадры попал момент общения медведя Фимы и медведицы Эшли. Видно, как животные сначала трогают друг друга лапами, потом начинают толкать друг друга. В финале ролика медведица как будто обнимает самца.

«Если самец не будет достаточно аккуратен, партнерша может на него обидеться», — пояснили в зоопарке.

Ранее в мае специалисты Уссурийского заповедника в Приморском крае смогли запечатлеть на фото свидание двух амурских тигров. На полученных кадрах видно, как животные трутся друг о друга головами, жмурятся и «улыбаются».