Российский миллиардер назвал самую перспективную специальность для студентов

Миллиардер Михельсон: студентам стоит учиться на инженеров, чтобы зарабатывать до $1 млн

Совладелец крупнейшей в России нефтегазовой компании «Новатэк», миллиардер Леонид Михельсон посоветовал будущим студентам выбирать инженерные специальности, чтобы иметь возможность зарабатывать до одного миллиона долларов. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Новые горизонты», передает РИА Новости.

Бизнесмен напомнил, что до сих пор ни одна топовая инжиниринговая компания не может делать EPC-контракты, то есть одновременно «выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями».

По его словам, ценные специалисты в отрасли сжижения природного газа могут получать до миллиона долларов.

«Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, как "Ямал СПГ", заработки самых-самых топовых от полумиллиона долларов до миллиона», — уточнил Михельсон.

Ранее Forbes назвал самых богатых бизнесменов России. Михельсон расположился на четвертой строчке рейтинга с 14 миллиардами долларов. Первое место занял совладелец НЛМК Владимир Лисин с капиталом в 18,4 миллиарда долларов. На втором месте назван президент «Норникеля» Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), тройку лидеров закрыл основатель Telegram Павел Дуров с состоянием в 15,1 миллиарда долларов.