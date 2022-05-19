Стало известно о задержании замкомандира «Айдара»

Задержан замкомандира украинского батальона «Айдар» Мурыга

Замкомандира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Айдар» Денис Мурыга задержан. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

Как стало известно, в четверг суд в Ростове-на-Дону должен решить вопрос об аресте задержанного, заседание пройдет в закрытом режиме. По словам собеседника агентства, Мурыга подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»).

При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что задержанный стал замкомандира «Айдара» не позже февраля 2015 года. Кроме того, известно, что в том же году Мурыга вместе с другими бойцами батальона принимал участие в подрыве моста в Луганской народной республике. Тогда в результате его действий погибли люди.

Ранее в мае бывший боец «Айдара» Виталий Баштанник рассказал РИА Новости, что экс-участница украинского батальона Надежда Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека расстреляли бойцы.