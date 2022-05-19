В России предложили отменить налог с продажи одного вида жилья

Депутаты от ЛДПР предложили отменить НДФЛ при продаже наследственной недвижимости

Группа депутатов от ЛДПР, а также несколько сенаторов предложили отменить налог с продажи одного вида жилья — объектов, полученных в наследство. Соответствующий документ появился на сайте Государственной Думы.

В случае принятия законопроекта депутатов от ЛДПР, включая главу партии Леонида Слуцкого, а также сенаторов Ивана Абрамова, Вадима Деньгина и Елены Афанасьевой, в налоговый кодекс будут внесены поправки, отменяющие необходимость выплачивать налог с продажи наследственной недвижимости. При этом ее кадастровая стоимость не должна будет превышать 20 миллионов рублей. Кроме того, от уплаты налога освободят и тех россиян, которые решат продать объект недвижимости до истечения срока владения в три года.

В данный момент налог на доход физических лиц (НДФЛ) при продаже наследственной недвижимости по закону не платят многодетные семьи и те, кто по документам считается собственником жилья три года и более.

Ранее в апреле в президентском совете собрались запретить продажи долей жилья не близким родственникам — тем, кто не является родителями, детьми, братьями или сестрами, дедушками, бабушками или внуками. Проект поправок разработали в Мосгордуме для борьбы с захватом квартир посторонними людьми и криминализацией рынка недвижимости.