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В России предложили отменить налог с продажи одного вида жилья

Депутаты от ЛДПР предложили отменить НДФЛ при продаже наследственной недвижимости

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Группа депутатов от ЛДПР, а также несколько сенаторов предложили отменить налог с продажи одного вида жилья — объектов, полученных в наследство. Соответствующий документ появился на сайте Государственной Думы.

В случае принятия законопроекта депутатов от ЛДПР, включая главу партии Леонида Слуцкого, а также сенаторов Ивана Абрамова, Вадима Деньгина и Елены Афанасьевой, в налоговый кодекс будут внесены поправки, отменяющие необходимость выплачивать налог с продажи наследственной недвижимости. При этом ее кадастровая стоимость не должна будет превышать 20 миллионов рублей. Кроме того, от уплаты налога освободят и тех россиян, которые решат продать объект недвижимости до истечения срока владения в три года.

В данный момент налог на доход физических лиц (НДФЛ) при продаже наследственной недвижимости по закону не платят многодетные семьи и те, кто по документам считается собственником жилья три года и более.

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Полина Кислицына
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