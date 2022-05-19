Россия заявила о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в ЕС

Постпред РФ при ООН Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в ЕС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в хранилища европейских государств. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат напомнил, что, согласно заявлениям представителей Запада, сырье вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю, однако у России есть сомнения, что зерно поставляют нуждающимся странам.

«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — пояснил Небензя.

Ранее стало известно, что представители G7 («Группа семи») создадут «зерновой» альянс, чтобы предотвратить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России.

Странам Африки и Ближнего Востока угрожает голод, поскольку они зависят от дешевого экспорта зерновых с Украины, отмечает издание. Задачи альянса — обеспечить финансирование и сотрудничество государств — членов G7 в рамках продовольственного снабжения в условиях дефицита.