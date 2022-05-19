На российской границе усилили санитарные меры из-за оспы обезьян
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе страны в связи с угрозой завоза оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что меры были ужесточены из-за роста случаев регистрации оспы в нескольких европейских странах.
«Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент в России нет зарегистрированных случаев оспы обезьян.
Ранее Роспотребнадзоре оценили риск завоза этой инфекции в Россию. Там отметили, что вероятность остается крайне малой, а также добавили, что принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить возникновение и распространение заболевания.