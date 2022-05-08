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Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию

Роспотребнадзор оценил риск завоза оспы обезьян в Россию как крайне низкий

Фото: Andrew Gal / Globallookpress.com

Риск завоза оспы обезьян в Россию был и остается крайне низким. Такую оценку РИА Новости дали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить возникновение и распространение заболевания на территории страны.

Днем ранее стало известно, что у двух человек в Великобритании, съездивших в Нигерию, нашли оспу обезьян. Это редкое инфекционное заболевание, похожее на натуральную оспу. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях болезнь приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

Вирусолог Виктор Ларичев высказал мнение, что опасаться распространения оспы обезьян россиянам пока не стоит. «Это как с птичьим гриппом: очень малый процент, кто заражается. Плюс ко всему у нас очень большая прослойка людей, которые вакцинированы от оспы. Вряд ли стоит переживать по этому поводу», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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