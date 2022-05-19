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Выбирающим отдых в России предложили увеличивать отпуск на неделю

Депутат Хамзаев предложил выбирающим отдых в России выделять дополнительную неделю отпуска

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска гражданам, выбирающим отдых в России. Об этом он рассказал РИА Новости.

Таким образом, считает он, будет оказана существенная поддержка как отрасти внутреннего туризма, так и и самим отдыхающим. При этом, уточнил парламентарий, для получения дополнительного отпуска работнику нужно будет не менее двух недель провести на российских курортах.

Хамзаев уточнил, что собирается обратиться в Ростуризм с соответствующим предложением.

17 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал, что по прогнозам внутренний турпоток в 2022 году составит более 61 миллиона человек. он отметил, что в 2021 году на создание и развитие туристической инфраструктуры, а также повышение доступности отдыха россиян было направлено 45,9 миллиардов рублей, а на 2022 год запланировано 52,8 миллиарда бюджетных средств.

В начале апреля специалист по туризму Майя Котляр подсчитала потери ЕС от отсутствия российских туристов. По ее словам, Европа в 2022 году может недосчитаться от 5 до 10 миллионов российских туристов. Особенно критичным, по мнению эксперта, это станет для Греции и Кипра, где турпоток из России является ключевым.

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Марина Совина
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