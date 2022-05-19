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Ведущая Первого канала раскритиковала присутствие мужчин на родах

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскритиковала присутствие мужчин на родах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскритиковала присутствие мужчин на родах. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Сябитова призналась, что беременность для нее была «болезненным и травматичным процессом». По ее словам, представить партнерские роды в СССР было невозможно.

«Обычно будущий отец сопровождал жену до приемного отделения и уезжал отмечать появление ребенка с друзьями», — вспомнила ведущая. Сейчас многие клиники предлагают своим клиентам провести первые минуты жизни ребенка вместе со всей семьей, добавила она.

Телеведущая отметила, что плохо представляет присутствие посторонних людей при этом «интимном моменте». «Я допускаю, что воспитана в старых традициях, и поэтому, наверное, не понимаю, зачем мужу видеть жену "как есть" и что у нее "там" растянулось или разорвалось?» — высказалась она.

По мнению свахи, участниками родов должны быть сама роженица, ребенок и медицинский персонал, который сделает все, чтобы роды прошли хорошо.

Ранее Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при общении с противоположным полом в сети. Ведущая порекомендовала девушкам не рассказывать о своих желаниях при знакомстве и не составлять мнение о новом знакомом, ориентируясь только на общение в интернете.

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Асель Минбаева
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