Прокуратура изучит фото справляющего нужду у Вечного огня калужского подростка

Прокуратуру заинтересовало фото подростка, справляющего нужду у Вечного огня в Калуге

Прокуратуру заинтересовало фото подростка, справляющего нужду на фоне Вечного огня в Калуге: в ведомстве изучат его поступок и дадут ему правовую оценку. Об этом в четверг, 19 мая, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Калуги.

По данным ведомства, в ночь на 19 мая подросток установил в соцсети в качестве аватара фотографию, на которой он справляет нужду на фоне Вечного огня. В прокуратуре отметили, что организована проверка информации об осквернении постамента Вечному огню в областном центре, размещенной в сети.

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