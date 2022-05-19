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Прокуратура изучит фото справляющего нужду у Вечного огня калужского подростка

Прокуратуру заинтересовало фото подростка, справляющего нужду у Вечного огня в Калуге

Фото: Страница «Калуга Жесть» во «ВКонтакте»

Прокуратуру заинтересовало фото подростка, справляющего нужду на фоне Вечного огня в Калуге: в ведомстве изучат его поступок и дадут ему правовую оценку. Об этом в четверг, 19 мая, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Калуги.

По данным ведомства, в ночь на 19 мая подросток установил в соцсети в качестве аватара фотографию, на которой он справляет нужду на фоне Вечного огня. В прокуратуре отметили, что организована проверка информации об осквернении постамента Вечному огню в областном центре, размещенной в сети.

Ранее в Югре африканку задержали за непристойный танец у воинского мемориала, против нее возбуждено уголовное дело. 16 апреля 21-летняя гражданка одной из африканских стран в парке Победы в Ханты-Мансийске станцевала непристойный танец у мемориала славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Леонид Микуляк
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