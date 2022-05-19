Власти Курской области сообщили о погибшем в результате атаки ВСУ на Теткино

Губернатор Старовойт: при атаке на Теткино со стороны Украины погиб один человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в при последней атаке со стороны Украины на поселок Теткино в регионе погиб как минимум один человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, погибший — водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. По словам главы Курской области, по данному объекту было нанесено несколько ударов.

Также в результате обстрела несколько человек получили ранения, пострадало несколько домов. Кроме того, по словам Старовойта, имеются сообщения о неразорвавшихся снарядах. В настоящее время на месте работают специалисты.

Вечером 18 мая Старовойт сообщил, что в Глушковском районе Курской области обстреляли Теткино и Алексеевку. По его словам, Алексеевка была обстреляна уже в третий раз.