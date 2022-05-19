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Посольство в Польше прокомментировало заочный арест российского диспетчера

Посольство России заявило, что в решении Польши арестовать диспетчера нет ничего нового

Фото: Boris Babanov / Globallookpress.com

Посольство России в Польше отреагировало на решение варшавского суда о заочном аресте российского диспетчера Виктора Рыженкова, обвиненного в умышленном доведении до катастрофы самолета Ту-154М в 2010 году. Комментарий российского дипведомства получила «Лента.ру».

В диппредставительстве отметили, что в решении суда по району Мокотув города Варшавы «нет ничего нового». «Причины катастрофы польского самолета с президентом Польши Л. [Лехом] Качиньским (...) давно расследованы и выяснены Межгосударственным авиационным комитетом, доклад которого опубликован в 2011 году», — напомнили в посольстве.

В ведомстве также заявили, что прокуратура Польши давно пытается возложить на российских авиадиспетчеров вину за катастрофу. «Причем раньше [польская прокуратура] вменяла им "неумышленное доведение до катастрофы", а теперь переквалифицировала их действия в якобы умышленные», — сообщили в диппредставительстве.

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«Это вписывается в конспирологическую версию катастрофы, которую упорно и безосновательно распространяют в Польше и в которую никто из серьезных специалистов не верит», — заключили в российском посольстве.

Ранее стало известно, что польский суд по варшавскому району Мокотув удовлетворил ходатайство генпрокуратуры республики и принял решение заочно арестовать одного из трех российских диспетчеров, дежуривших в день крушения правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Дело Виктора Рыженкова рассматривалось без участия фигуранта, за закрытыми дверями.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. Во время трагического происшествия на борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе Качиньский с женой. Погибли все, кто находился на борту. В результате собственного расследования польской стороны часть вины была возложена на российских диспетчеров. С 2016 года в Варшаве утверждают, что причиной катастрофы стал взрыв. Россия отрицает эти выводы комиссии.

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Николай Чигасов
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