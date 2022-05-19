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В Польше заочно арестовали работавшего в день крушения под Смоленском диспетчера

В Польше решили заочно арестовать работавшего в день крушения под Смоленском диспетчера

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Польский суд по варшавскому району Мокотув удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики и принял решение заочно арестовать одного из трех российских диспетчеров, дежуривших в день крушения правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«По делу в отношении Виктора Р. (фамилия по польским законам не называется — прим. «Ленты.ру») суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на 30 дней с даты его задержания», — заявили в суде.

Дела двух диспетчеров Виктора Рыженкова и Николая Краснокудского рассматривались одновременно на заочном заседании, без участия фигурантов и за закрытыми дверями. Россиян обвиняют в умышленных действиях, которые привели к авиакатастрофе, в которой погиб бывший президент страны Лех Качиньский.

Суд отклонил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде временного ареста на 30 суток в отношении Краснокудского. Оба решения могут быть оспорены в апелляционной инстанции.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.

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Анжелика Бережная
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