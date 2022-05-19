Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол назвал лукавством слова об отсутствии связи между кризисом и санкциями

Посол России в США Антонов опроверг отсутствие связи между кризисом и санкциями против РФ
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов назвал лукавством слова представителей западных стран об отсутствии связи между кризисом и антироссийскими санкциями. Его ответ опубликован в Telegram-канале посольства.

«Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство», — сказал Антонов. По его словам, ограничения финансовой и транспортной сферах напрямую влияют на ситуацию на мировых продовольственных рынках. Посол подчеркнул, что Москва привержена обязательствам по контрактам в части поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.

Антонов также указал на то, что проблемы с продовольственной безопасностью в Европе начались еще до начала спецоперации. Неграмотные макроэкономические шаги Запада лишь подрывали ситуацию, добавил он.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что Россия будет усиливать связь с Латинской Америкой и карибскими партнерами, несмотря на статус в Организации американских государств (ОАГ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие для возобновления диалога России и Запада
Автомобилист успел побриться в московской пробке и попал на видео
Энергию тепла научились добывать ночью
Онищенко дал советы для защиты ребенка от гепатита неизвестной этиологии
Участник поднятия российского флага в 1991 году оценил идею его замены
В США пригрозили лишить Турцию F-16 из-за разногласий по расширению НАТО
Малышева дала три совета для снижения сахара в крови
Джордж Буш оговорился и перепутал Украину с Ираком
Смягчение «репрессий» против китайских компаний назвали временным
К выпуску нового «Москвича» захотели подключить китайские компании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.