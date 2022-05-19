Посол назвал лукавством слова об отсутствии связи между кризисом и санкциями

Посол России в США Антонов опроверг отсутствие связи между кризисом и санкциями против РФ

Посол России в США Анатолий Антонов назвал лукавством слова представителей западных стран об отсутствии связи между кризисом и антироссийскими санкциями. Его ответ опубликован в Telegram-канале посольства.

«Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство», — сказал Антонов. По его словам, ограничения финансовой и транспортной сферах напрямую влияют на ситуацию на мировых продовольственных рынках. Посол подчеркнул, что Москва привержена обязательствам по контрактам в части поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.

Антонов также указал на то, что проблемы с продовольственной безопасностью в Европе начались еще до начала спецоперации. Неграмотные макроэкономические шаги Запада лишь подрывали ситуацию, добавил он.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что Россия будет усиливать связь с Латинской Америкой и карибскими партнерами, несмотря на статус в Организации американских государств (ОАГ).