Антонов заявил о намерении России углублять партнерство с Латинской Америкой

Посол Антонов: Россия усилит связь с Латинской Америкой вне зависимости от статуса в ОАГ

Россия будет усиливать связь с Латинской Америкой и карибскими партнерами, несмотря на статус в Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Убеждены, что это полностью отвечает интересам наших государств», — отметил он. Таким образом дипломат прокомментировал заявление номинанта на должность постоянного представителя США в ОАГ Фрэнка Мора, подчеркнувшего значимость резолюции «Приостановление статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при ОАГ». По словам Мора, «широкая коалиция» латиноамериканских государств не допустит скорого «размораживания» участия России в деятельности ОАГ.

Антонов отметил, что подобными заявлениями номинант на должность представителя при ОАГ маскирует опасения администрации не справиться с миссией принимающей стороны Саммита Америк, проведение которого запланировано на 6-10 июня. Посол также рекомендовал Мору «отказаться от порочной установки по углублению разделительных линий, навязыванию партнерам ложного выбора "быть с нами или против нас"».

В апреле Постоянный совет ОАГ одобрил приостановку статуса наблюдателя России из-за ситуации вокруг Украины. За принятие соответствующей резолюции проголосовало 25 членов ОАГ. Восемь стран воздержались, представитель еще одного государства не присутствовал при голосовании.