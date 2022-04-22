Совет Организации американских государств приостановил статус наблюдателя России

Постоянный совет ОАГ одобрил лишающую Россию статуса наблюдателя при организации резолюцию

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) одобрил приостановку статуса наблюдателя России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

За данное решение проголосовало 25 государств-членов ОАГ. Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины воздержались, представитель еще одной страны не присутствовал при голосовании.

Как следует из одобренной резолюции, организация «немедленно приостановит статус Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ» до тех пор, пока специальная военная операция на Украине не будет прекращена, а Россия не выведет все свои вооруженные силы и технику. В документе также призвали Москву вернуться на путь диалога и дипломатии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции.