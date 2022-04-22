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Совет Организации американских государств приостановил статус наблюдателя России

Постоянный совет ОАГ одобрил лишающую Россию статуса наблюдателя при организации резолюцию

Фото: David Estrada / Reuters

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) одобрил приостановку статуса наблюдателя России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

За данное решение проголосовало 25 государств-членов ОАГ. Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины воздержались, представитель еще одной страны не присутствовал при голосовании.

Как следует из одобренной резолюции, организация «немедленно приостановит статус Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ» до тех пор, пока специальная военная операция на Украине не будет прекращена, а Россия не выведет все свои вооруженные силы и технику. В документе также призвали Москву вернуться на путь диалога и дипломатии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции.

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Ксения Назарова
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