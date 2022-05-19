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Первый международный производитель лекарств покинет российский рынок

Фармкомпания Bristol Myers Squibb покинет российский рынок

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская фармацевтическая Bristol Myers Squibb (BMS) покинет российский рынок, пишет профильное издание Vademecum. Она стала первым международным производителем лекарств, который принял решение уйти из России после начала спецоперации на Украине. Российский бизнес BMS будет передан партнеру компании — швейцарской Swixx BioPharma.

Специализация BMS — разработка и выпуск лекарств для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний, например, противоопухолевые «Опдиво» и «Ервой». Компания предоставляла пациентами возможность бесплатно получать доступ к современной терапии в рамках клинических исследований, однако теперь эти эксперименты в стране будут прекращены.

Текущие исследования будут закрыты к концу мая. Российским работникам BMS пообещали компенсацию и предложили перейти к новому владельцу бизнеса. Представительство корпорации в России работает с 1993 года. В 2022 году BMS заняла 112-е место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes USA.

Ранее 19 мая стало известно, что покупателя на свой бизнес в России нашел «Макдоналдс». Им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, который является лицензиатом корпорации и управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.

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Софья Ермакова
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