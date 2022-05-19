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Разработка билайна отмечена «гран-при» конкурса «Золотое приложение»

Мобильное приложение билайна стало одним из победителей конкурса интернет-проектов Рунета
Евгений Филатов, руководитель по проектированию цифровых продуктов, Евгений Мартынюк, дизайнер пользовательских интерфейсов и клиентского опыта

Евгений Филатов, руководитель по проектированию цифровых продуктов, Евгений Мартынюк, дизайнер пользовательских интерфейсов и клиентского опыта. Фото: Рунет

Мобильное приложение билайна, перезапущенное в октябре прошлого года в рамках обновления бренда, было отмечено в номинации «Гран-при» старейшего конкурса интернет-проектов Рунета «Золотое приложение» 2021 года. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Церемония награждения состоялась сегодня на Российском интернет форуме РИФ 2022. От имени компании награду получил Евгений Филатов, руководитель по проектированию цифровых продуктов билайна.

«Мы получаем награду за приложение, но сам редизайн коснулся и сайта билайна, и личного кабинета, и процессов внутри компании. Спасибо команде, без которой этого бы не случилось вообще, тем более в такие короткие сроки. Это только верхушка айсберга. С октября уже многое сделано и будет сделано еще больше в этом году», — прокомментировал награждение Филатов.

У нового приложения билайна есть ряд преимуществ. В частности, изменилась навигация главного экрана — здесь по-прежнему отображается информация об остатках по действующему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета стали доступны по нажатию на карточку тарифа.

В приложении уменьшилось количество рекламных баннеров — теперь ничто не отвлекает пользователя от решения вопросов, с которыми он обратился к приложению. Подвергся обновлению и раздел «Для вас» — теперь здесь собраны все персональные предложения для клиента, а также скидки от партнеров билайна.

Кроме того, на главном экране появилась точка входа в интернет-магазин билайна, где представлены новинки и самые популярные смартфоны, планшеты и аксессуары. В планах команды — интеграция полноценного интернет-магазина в приложение билайн.

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Татьяна Романова
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Разработка билайна отмечена «гран-при» конкурса «Золотое приложение»
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