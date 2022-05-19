Назван способ выгодно продать квартиру

Эксперт Кручинский посоветовал продавать квартиру в 2022 году

Россиянам назвали способ выгодно продать недвижимость в 2022 году. Председатель Совета директоров агентства недвижимости МИАРД Павел Кручинский считает, что сейчас особенно подходящее время, чтобы избавиться от квартиры. Слова эксперта передает «ФедералПресс».

«Сегодня благоприятное время для того, чтобы продать жилье и конвертировать полученные рубли в валюту и зафиксироваться в низкой цене, а впоследствии получить дельту от роста цены доллара», — заявил Кучинский. Он посоветовал обратиться к специалисту, чтобы избежать подводных камней.

Перед поиском покупателя стоит привести в порядок документы и проверить историю недвижимости. Эксперт отметил, что в его практике были случаи, когда банки одобряли сделку, а затем отказывали на финальной стадии из-за подобных деталей.

Ранее исследование компании «Росгосстрах» показало, что россияне массово захотели сменить жилье. 46 процентов опрошенных граждан планируют купить новую квартиру, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Наиболее популярные причины — переезд в другой город и желание съехать от родственников.