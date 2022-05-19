Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Назван способ выгодно продать квартиру

Эксперт Кручинский посоветовал продавать квартиру в 2022 году

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянам назвали способ выгодно продать недвижимость в 2022 году. Председатель Совета директоров агентства недвижимости МИАРД Павел Кручинский считает, что сейчас особенно подходящее время, чтобы избавиться от квартиры. Слова эксперта передает «ФедералПресс».

«Сегодня благоприятное время для того, чтобы продать жилье и конвертировать полученные рубли в валюту и зафиксироваться в низкой цене, а впоследствии получить дельту от роста цены доллара», — заявил Кучинский. Он посоветовал обратиться к специалисту, чтобы избежать подводных камней.

Перед поиском покупателя стоит привести в порядок документы и проверить историю недвижимости. Эксперт отметил, что в его практике были случаи, когда банки одобряли сделку, а затем отказывали на финальной стадии из-за подобных деталей.

Ранее исследование компании «Росгосстрах» показало, что россияне массово захотели сменить жилье. 46 процентов опрошенных граждан планируют купить новую квартиру, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Наиболее популярные причины — переезд в другой город и желание съехать от родственников.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Боня ответила на насмешку Собчак словами «курочки записывают меня в самозванки»
Бородина спустилась в метро и поделилась впечатлениями от поездки
Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании не расширять НАТО
Квантовая сеть будущего отследит землетрясения и оползни
15-летний россиянин за рулем «Жигулей» сбил школьницу и скрылся
Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
В Великобритании рассказали о новых поставках оружия Украине
Ведущий НТВ рассказал о самом странном сообщении от зрителя
Названы самые востребованные среди ипотечников районы Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.