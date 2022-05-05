Россияне массово захотели сменить жилье

«Росгосстрах»: две трети россиян заявили о желании купить новую квартиру

Две трети (66 процентов) россиян рассматривают возможность покупки новой квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное компанией «Росгосстрах». 46 процентов граждан намерены улучшить жилищные условия, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

Как показали результаты опроса, 13 процентов хотят купить жилье, чтобы переехать в другой город, еще 12 процентов собираются разъехаться с родственниками. Для тех же 12 процентов покупка недвижимости — это способ сохранить сбережения. Только 8 процентов планируют получать доход от новой квартиры.

Среди россиян, планирующих смену жилья, более половины (60 процентов) заявили, что недовольны качеством имеющейся квартиры. 20 процентов указали на то, что их квартира расположена в старом жилом фонде, каждый десятый оказался недоволен районом проживания.

Ранее россиянам назвали страну Европы с возможностью покупки недвижимости за рубли — это Черногория. Основной интерес российских граждан в Черногории в настоящее время сконцентрирован на апартаментах с несколькими спальнями в районе городов Тиват и Герцег Нови. Очень часто они покупают два или более апартамента с возможностью объединения.