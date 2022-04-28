Россиянам назвали страну Европы с возможностью покупки жилья за рубли

Российский спрос на недвижимость в Черногории достиг десятилетнего максимума

В Черногории спрос не недвижимость со стороны россиян достиг десятилетнего максимума, в стране продолжают продавать жилье за рубли, говорится в материалах агентства Alexey Shvyrkov Realty, предоставленных «Ленте.ру».

Рост уровня интереса россиян к недвижимости в Черногории отмечен по итогам первого квартала текущего года. За период с января по март 2022-го количество соответствующих запросов выросло на 33 процента относительно аналогичного периода прошлого года и более чем в 1,5 раза (плюс 62 процента) относительно первых трех месяцев 2020-го.

«Спрос "улетел", скупают все и, причем быстро, особо не думая и не видя, — констатируют риелторы. — Россияне, к сожалению, потеряли возможность покупать недвижимость за рубежом, и единственная страна, которая до сих пор дружелюбна и готова продавать и даже предлагает законные схемы приобретения недвижимости — это Черногория».

По словам экспертов, в стране есть легальная возможность купить жилье за рубли. При этом основной интерес россиян в Черногории в настоящее время сконцентрирован на апартаментах с несколькими спальнями в районе городов Тиват и Герцег Нови. Очень часто россияне берут два или более апартамента с возможностью объединения.

Ранее стало известно, что россияне раскупили недвижимость в Египте — в первом квартале 2022 года, то есть в период с января по март, российский спрос на жилье в этой стране вырос на 49 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.