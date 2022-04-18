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Россияне раскупили недвижимость в одной африканской стране

Российский спрос на недвижимость в Египте за год вырос на 49 процентов

Фото: Sayed Sheasha / Reuters

В первом квартале 2022 года, то есть в период с января по март, российский спрос на недвижимость в Египте вырос на 49 процентов относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила специалист по зарубежной недвижимости Ольга Постельняк. Экспертная оценка есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным Постельняк, в первом квартале интерес россиян к объектам в Египте увеличился на три процента по сравнению с показателем за последний квартал 2021-го. В то же время в марте спрос на египетскую недвижимость оказался на 23 процента ниже, чем в феврале. «Это второй месяц подряд, когда количество запросов от покупателей из Российской Федерации сокращается, — указывает эксперт. — Несмотря на это, количество запросов от клиентов из России в марте 2022-го оказалось на 37 процентов выше, чем в марте 2021 года».

Египет остается привлекательным направлением для россиян и в плане отдыха, и в плане покупки недвижимости, подчеркивает специалист. При этом, по ее словам, раньше российские граждане чаще арендовали жилье в этой африканской стране на время отдыха, а сейчас чаще думают именно о его покупке.

Постельняк добавила, что последние политические события уже привели к росту цен на строительном рынке Египта на 10 процентов, так как компании, работающие в этом сегменте, закупали железобетон в России и на Украине.

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Ранее сообщалось, что ухудшение геополитической и экономической обстановки спровоцировало резкий рост спроса среди россиян на зарубежную недвижимость. В результате в первом квартале 2022-го число соответствующих обращений увеличилось на 84 процента по сравнению с показателями годичной давности, на 87 процентов — в сравнении с концом 2021-го.

Нина Ташевская
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