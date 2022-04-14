Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне кинулись скупать жилье за границей

«Ъ»: российский спрос на зарубежную недвижимость увеличился на 84 процента
Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ. Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/ Global Look Press

Ухудшение геополитической и экономической обстановки спровоцировало резкий рост спроса среди россиян на зарубежную недвижимость. В результате в первом квартале 2022-го число соответствующих обращений увеличилось на 84 процента по сравнению с показателями годичной давности, на 87 процентов — в сравнении с концом 2021-го, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков рынка.

По наблюдениям экспертов, интерес русскоязычных покупателей заграничной недвижимости сконцентрирован на доступных направлениях. Большинство кинулись скупать квадратные метры в Турции, Грузии и Болгарии, Египте, Таиланде, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Приобрести жилье в открытых к сотрудничеству с Россией странах по-прежнему достаточно просто, констатируют специалисты. При этом у покупателей могут возникать проблемы с переводом средств: банки тщательно проверяют сделки, кроме того, вывод средств с российских валютных счетов ограничен.

В «недружественных» странах купить недвижимость без проблем пока могут лишь те, у кого уже есть второй паспорт или европейский вид на жительство (ВНЖ), сетуют эксперты. Тем не менее потенциальный интерес к жилью в таких странах остается высоким: довольно много желающих приобрести недвижимость в Испании, на Кипре, в Черногории, Германии.

Материалы по теме:
Интимный берег Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами
Интимный берегПро «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами
24 июня 2017
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Сегодня

Аналитики полагают, что при отсутствии новых серьезных ограничений активность покупателей в ближайшее время не снизится — многие продолжат вкладывать деньги в недвижимость. В числе наиболее востребованных направлений в будущем называются рынки ОАЭ, Грузии, Таиланда, Вьетнама и Сербии.

Ранее эксперты назвали способ приобрести недвижимость за границей в обход санкций. По их оценкам, только в Испании проживают около 82 тысяч россиян, имеющих счета в местных банках. Они могут стать «запасным вариантом» для друзей и родственников, желающих реализовать свое право на покупку недвижимости, указали специалисты.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Вертолеты ВСУ нанесли шесть авиаударов по поселку в Брянской области
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней девушкой
Вяльбе ответила противникам ее переизбрания в совет FIS
Стало известно о состоянии найденного в мусоропроводе младенца
Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара
Способность Северной Кореи нанести ядерный удар по США посчитали недоказанной
Убивший и расчленивший жену супруг «Мисс-Кузбасс 2010» предстанет перед судом
Диетолог предупредила о бесполезности хлеба из рафинированной муки
Мэр Таллина осудил вандализм в отношении местного православного собора
Россияне резко расхотели покупать жилье в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.