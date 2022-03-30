Россиянам назвали способ купить недвижимость за границей в обход санкций

Российские граждане перестали покупать жилье в Испании из-за блокировки банковских карт

Россияне перестали покупать жилье в Испании из-за санкций, следует из материалов портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру». Эксперты назвали способ приобрести недвижимость за границей в обход санкций.

«Российские инвесторы, которые были очень активны на рынке вторичного жилья, особенно в провинциях Малага и Аликанте, приостановили свою деятельность, — сообщили специалисты. — И возобновление каких-то операций представляется сложным даже в среднесрочной перспективе. Очевидно, что основная причина — санкции, наложенные западными странами».

В числе основных сложностей, препятствующих заключению сделок, — блокировка кредитных карт, отключение от системы SWIFT, сокращение числа авиарейсов и девальвация рубля. Но, по словам брокеров, способ купить жилье за границей все же есть. По их оценкам, в Испании проживают около 82 тысяч россиян, имеющих счета в местных банках. «Они могут стать запасным вариантом для друзей и родственников, желающих реализовать свое право на покупку недвижимости», — указали эксперты.

Несмотря ни на что, испанцы в целом готовы продавать недвижимость выходцам из России, добавили они. Россия занимает 12 позицию в рейтинге стран, граждане которых заключают наибольшее число сделок с квадратными метрами в Испании.

Ранее сообщалось, что в городе Торревьеха, который называют самым русским в Испании, самая дешевая квартира продается за 2,4 миллиона рублей. Всего на рынке вторичного жилья Торревьехи экспонируется около 930 объектов недвижимости.