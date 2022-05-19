В Думе предложили дать Путину право создавать временные администрации за рубежом

Депутаты СРЗП внесли в ГД законопроект о создании временных администраций за пределами РФ

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем Сергеем Мироновым внесла в Государственную Думу законопроект о наделении президента Владимира Путина правом создавать временные администрации за пределами России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из авторов законопроекта Дмитрия Кузнецова, документ в первую очередь направлен на создание временных администраций на территории проведения специальной военной операции на Украине. Он уточнил, что военные свою работу уже сделали, однако людям необходимо помочь наладить нормальную жизнь.

За время спецоперации на территориях украинских регионов, взятых Вооруженными силами (ВС) России, было создано несколько временных администраций, среди которых Херсонская область, а также юг Запорожской области.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны. Провозглашать Херсонскую народную республику или проводить референдум в области не планируется.

До конца 2022 года власти рассчитывают начать выдавать жителям Херсонской области российские паспорта. Получение документа будет необязательно.