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В Думе предложили дать Путину право создавать временные администрации за рубежом

Депутаты СРЗП внесли в ГД законопроект о создании временных администраций за пределами РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем Сергеем Мироновым внесла в Государственную Думу законопроект о наделении президента Владимира Путина правом создавать временные администрации за пределами России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из авторов законопроекта Дмитрия Кузнецова, документ в первую очередь направлен на создание временных администраций на территории проведения специальной военной операции на Украине. Он уточнил, что военные свою работу уже сделали, однако людям необходимо помочь наладить нормальную жизнь.

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За время спецоперации на территориях украинских регионов, взятых Вооруженными силами (ВС) России, было создано несколько временных администраций, среди которых Херсонская область, а также юг Запорожской области.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны. Провозглашать Херсонскую народную республику или проводить референдум в области не планируется.

До конца 2022 года власти рассчитывают начать выдавать жителям Херсонской области российские паспорта. Получение документа будет необязательно.

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Сергей Истомин
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