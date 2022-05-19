Названы самые востребованные среди ипотечников районы Москвы

Самыми востребованными районами Москвы среди ипотечников стали Митино и Нижегородский

Самыми востребованными московскими районами среди ипотечников стали Южное Бутово, Нижегородский район, Очаково-Матвеевское, Люблино, Митино и Западное Дегунино. Об этом говорится в исследовании сервиса «Домклик», данные приводит издание «Известия».

При выборе района для покупки жилья граждане чаще всего обращают внимание на стоимость недвижимости, инфраструктуру, экологическую обстановку и доступность метро.

В Митино, Западном Дегунино и Нижегородском самые выгодные цены на жилье — однокомнатную квартиру там можно приобрести на 26 процентов дешевле средней стоимости по столице. Также высокий спрос на квартиры в Митино и Нижегородском объясняется обилием парков, причем данный фактор привлекает граждан и в районах Щукино, Очаково-Матвеевское и Покровское-Стрешнево.

Ранее россиян предупредили о возможном увеличении срока погашения ипотеки. Эксперты считают, что подорожание кредитов на жилье и снижение доходов населения приведет к тому, что ипотеку придется выплачивать в два раза дольше. Новый средний срок погашения — 14-16 лет.