Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске «новой катастрофической войны»

Экс-генсек НАТО Солано предупредил Байдена о риске «катастрофической войны» из-за Ирана

Президента США Джо Байдена предупредили о том, что ему следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, в противном случае на Ближнем Востоке может разразиться «новая катастрофическая война». Об этом в своей статье для Washington Post пишут экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт.

Авторы материалы отмечают, что Байдену следует серьезно задуматься о последствиях его пассивности к Ирану и отыскать путь вперед, чтобы Запад не ввязался в еще один непрошеный конфликт. Политики подчеркивают, что действия США, такие как признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами или решение Конгресса США включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, скорее всего, приведут к срыву сделки.

В то же время европейцы вновь стали локомотивом переговорных усилий ради разрешения ядерного кризиса на Ближнем Востоке, считают авторы. Недоумение вызывает то обстоятельство, что Байден, который на выборах заявлял о возвращении к ядерной сделке, до сих мешкает с дипломатией, которую поддерживают его партнеры в Европе, добавили они.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки возложила на Иран ответственность за достижение согласия по вопросу ядерной сделки. «Мы убеждены, что Иран должен решить, собирается ли он продолжать настаивать на посторонних условиях и хочет он заключить сделку или нет. Мы считаем, что заключение сделки будет отвечать интересам всех сторон. (...) Наибольшим препятствием для продвижения в вопросе иранской сделки является Иран», — рассказала Псаки. При этом представитель Белого дома отметила, что на данный момент достижение сделки по-прежнему не гарантировано.

