США возложили на Иран ответственность за восстановление ядерной сделки

Белый дом: Иран является главным препятствием на пути к восстановлению ядерной сделки

США возложили на Иран ответственность за достижение согласия по вопросу ядерной сделки. Как заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, именно Тегеран является самым крупным препятствием на пути к этому. Об этом пишет ТАСС.

«Мы убеждены, что Иран должен решить, собирается ли он продолжать настаивать на посторонних условиях и хочет он заключить сделку или нет. Мы считаем, что заключение сделки будет отвечать интересам всех сторон. (...) Наибольшим препятствием для продвижения в вопросе иранской сделки является Иран», — рассказала Псаки.

При этом представитель Белого дома отметила, что на данный момент достижение сделки по-прежнему не гарантировано.

По словам Псаки, США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки. Дипломат заверила, что Вашингтон и его партнеры «готовы к этому, причем давно». «Теперь дело за Ираном», — подчеркнула она.

4 мая официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене сумели достичь значительного прогресса за последние месяцы, однако до сих пор нет уверенности, удастся ли сторонам восстановить сделку по ядерной программе Ирана.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения.