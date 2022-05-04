Госдепартамент оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки

Госдеп заявил об отсутствии уверенности в достижении соглашения по иранской ядерной сделке

Участники переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) в Вене сумели достичь значительного прогресса за последние месяцы, однако до сих пор нет уверенности, удастся ли сторонам восстановить сделку по ядерной программе Ирана. Такую оценку ситуации дал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводят РИА Новости.

«Стороны достигли значительного прогресса за последние месяцы. Разумеется, пока нам не удалось достичь какого-то соглашения, и до сих пор нет уверенности в том, что такое соглашение вообще будет достигнуто», — сообщил Прайс в ходе брифинга.

При этом он отметил, что за последнее время ядерная программа Ирана достигла значительного прогресса. Он подчеркнул, что такой ход событий является неприемлемым для США.

Ранее постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд также усомнилась в достижении соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Она отметила, что в случае, если «дипломатия не увенчается успехом», США продолжат работать с другими странами, чтобы увеличить давление на Иран.

Среди главных условий для возобновления ядерной сделки Иран ранее называл отказ Соединенных Штатов от введения новых санкций против Тегерана, одобренные Конгрессом гарантии невыхода США из договоренностей и снятие ограничений на экспорт иранской нефти.

