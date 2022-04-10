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Иран назвал условия для возобновления ядерной сделки

Парламент Ирана озвучил условия возобновления ядерной сделки

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Парламент Ирана назвал условия, необходимые для возобновления ядерной сделки с международными посредниками, пишет издание Tasnim. Они изложены в письме, которое депутаты Исламского консультативного совета направили президенту страны Ибрахиму Раиси.

Среди главных условий отказ США от введения новых санкций в отношении Тегерана, одобренные Конгрессом гарантии невыхода США из договоренностей, а также снятие ограничений на экспорт иранской нефти.

В нынешнем перечне нет условия, озвученного ранее министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, — снятия санкций с Корпуса стражей Исламской революции, иранской спецслужбы, которую США считают террористической организацией.

При этом 9 апреля Раиси заявлял, что Иран не откажется от собственной ядерной программы, которую считает исключительно мирной.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения.

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Платон Щукин
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