Постпред США в ООН усомнилась в достижении соглашения по СВПД

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд допустила, что соглашения по СВПД достичь не удастся

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд усомнилась в достижении соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Ее слова передает РИА Новости.

Как отметила постпред, стороны достигли определенного прогресса в значительном числе вопросов, которые «было бы важно вернуть в сделку». «Но все еще много предстоит сделать. У нас пока нет договоренности», — добавила она, допустив, что соглашения по СВПД достичь не удастся.

Томас-Гринфилд отметила, что в случае, если «дипломатия не увенчается успехом», США продолжат работать с другими странами, чтобы увеличить давление на Иран.

Среди главных условий для возобновления ядерной сделки Иран ранее называл отказ Соединенных Штатов от введения новых санкций против Тегерана, одобренные Конгрессом гарантии невыхода США из договоренностей и снятие ограничений на экспорт иранской нефти.