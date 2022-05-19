Российский стилист перечислил вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов

Стилист Александр Рогов назвал мужские брюки и лосины трендами 2022 года

Российский стилист Александр Рогов перечислил вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов. Соответствующий комментарий он разместил в своем Telegram-канале.

Эксперт подобрал несколько фотографий образов знаменитостей упомянутого десятилетия, которые наиболее удачно отражают суть актуальных тенденций 2022 года. К ним популярный телеведущий отнес брючные костюмы с пиджаками мужского кроя. Отмечается, что более 30 лет назад их носили актрисы Джулия Робертс и Вайнона Райдер.

Помимо этого, в список вошли велосипедки, которые в 1990-х популяризовала принцесса Диана, и лосины, часто используемые супермоделью Кейт Мосс в образах. Широкие спортивные брюки Рогов также назвал трендом, который сегодня носят не только в спортзал, но и на каждый день в сочетании с оверсайз-блейзерами и кроп-топами.

Лидирующие позиции, по мнению стилиста, продолжают занимать и шелковые платья-комбинации. Данный предмет гардероба, как правило, отличается глубоким V-образным вырезом, тонкими бретелями, длиной миди или макси.

Неотъемлемым атрибутом стиля 1990-х является одежда из кожи, в частности, жакеты. Рогов сопроводил данное наблюдение снимками Сары Джессики Паркер, которая надела кожаный пиджак с мини-платьем и ботинками-берцами, и Гвинет Пэлтроу, дополнившей жакетом образ с белой футболкой и макси-юбкой.

Ранее в мае Рогов назвал главные тенденции лета 2022 года. Так, эксперт отметил популярность белого цвета, а также одежды из кожи и блестящих тканей. Помимо этого, он включил в список кожаные куртки, мини-юбки и одежду, обнажающую различные части тела.