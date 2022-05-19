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«Русское радио — Украина» решили переименовать в «Радио Байрактар»

Нацсовет Украины сменил название «Русского радио» на «Радио Байрактар»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания изменил название радиостанции «Русское радио – Украина». Об этом стало известно в четверг, 19 мая, из сообщения на сайте регулятора.

«ООО "ТРО "Русское радио" – Украина" (позывные "Русское радио"), город Киев, изменило свои позывные. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар"», — заявили в Нацсовете.

Как отмечает РИА Новости, Bayraktar TB2 — модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, которую широко применяют украинские войска.

На сайте украинского радиохолдинга TAVR Media сообщается, что «Радио Байрактар» — новый проект группы, который «набирает незаурядную популярность». Уточняется, что радиостанция была «создана с нуля».

В конце февраля TAVR Media сообщил об отказе от бренда «Русское Радио». В заявлении, опубликованном на сайте радиохолдинга, утверждалось, что вместо него будет запущена новая радиостанция.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода» (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) еще на десять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Общая сумма штрафов в отношении СМИ достигла 55,8 миллиона рублей.

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Олег Давыдов
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