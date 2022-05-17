Радио «Свобода» оштрафовали еще на 10 миллионов рублей

Суд оштрафовал радио «Свобода» на 10 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода» (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) еще на десять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Таким образом, общая сумма штрафов в отношении СМИ достигла 55,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.

«В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены десять протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»)», — рассказали представители инстанции.

Какие именно материалы радиостанции были признаны запрещенными, не уточняется.

16 мая сообщалось, что радиостанцию «Свобода» оштрафовали на 18 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Перед этим стало известно, что по той же причине СМИ обязали выплатить 12,8 миллиона рублей.

4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт радиостанции «Свобода». Основанием для ограничения доступа к ресурсу стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок блокировки сайтов, на которых содержатся призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Радио «Свобода» признали СМИ-иноагентом в декабре 2017 года.