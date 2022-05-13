Суд оштрафовал радио «Свобода» на 12,8 миллиона рублей

Суд оштрафовал радио «Свобода» на 12,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) за отказ удалить запрещенный контент, в том числе и недостоверные данные о спецоперации России на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

«В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 16 протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»)», — рассказали в инстанции.

Отмечается, что общая сумма штрафов составила 12,8 миллиона рублей.

Всего в суд поступило 60 протоколов в отношении СМИ. Максимальный штраф по ним может составить 240 миллионов рублей.

28 апреля стало известно, что суд Москвы оштрафовал радио «Свобода» на 15 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный в России контент.

4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту радиостанции «Свобода». Основанием для блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к ресурсам, которые содержат призывы к экстремизму, массовым беспорядкам или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Радио «Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов в декабре 2017 года.