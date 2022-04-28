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Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 15 миллионов рублей

Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 15 миллионов рублей за отказ удалять контент

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода» (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) на 15 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

«В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 16 протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ)», — говорится в сообщении. Общая сумма штрафов составила 15 миллионов рублей, уточняется в заявлении инстанции.

Всего в суд поступило 60 протоколов в отношении «Радио Свобода», максимальный штраф по которым может достичь 240 миллионов рублей. Дата заседаний по остальным протоколам пока неизвестна.

Ранее 28 апреля суд оштрафовал «Радио Свобода» на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию.

4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода», а также «Русской службы Би-би-си». В ведомстве пояснили, что ресурсы были внесены в реестр интернет-ресурсов, призывающих к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несанкционированных акциях.

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Асель Минбаева
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